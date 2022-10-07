Дмитрий Азаров проверил, в каких условиях находятся мобилизованные во всех военных частях Самарской области

Особое внимание во время осмотра уделялось проведению занятий по боевой подготовке. Фото: пресс-служба губернатора Самарской области

Губернатор Самарской области проверил во всех военных частях региона, в каких условиях проходят боевую подготовку мобилизованные. Сегодня, 7 октября, Дмитрий Азаров оценил бытовые условия бойцов в Волжском районе.

В первую очередь мобилизованные попадают в пункт приема, где их распределяют по подразделениям в соответствии с военной специальностью и выдают ордера на получение вещевого комплекта, в который входит все необходимое. Помимо этого, каждому бойцу оформляют банковскую карту. Первая денежная выплата должна поступить в период с 10 по 20 октября.

Губернатор отметил, что на региональном уровне прорабатываются дополнительные меры поддержки мобилизованных. Один из них – компенсация родительской платы в детских садах и питания школьников.

— Просчитаем и решение примем, у меня в этом нет сомнений, по оплате за детские сады, школьное питание, которая будет компенсироваться из регионального бюджета, — сказал Дмитрий Азаров.

Еще одной мерой является социальный паспорт, который регион начал разрабатывать первым в стране. Глава региона заверил, что семей военнослужащим постараются поддержать по всем вопросам: образование детей, жилищно-бытовые вопросы, здравоохранение, соцподдержка. Задача поставлена каждому главе муниципального образования, чтобы знали и состав семьи, и какая требуется помощь на местном и региональном уровнях.

Среди актуальных вопросов, волнующих мобилизованных, решение о кредитных каникулах и оформления доверенностей на членов семьи. По словам главы региона, во всех военных частях организуют юридическую и нотариальную помощь. Как оказалось, не все банки сообщают военнослужащим о предоставлении каникул.

Дмитрий Азаров поставил специалистам центра компетенций задачу помочь наладить и оптимизировать все процессы, начиная от подвоза мобилизованных до их перемещений. В ходе осмотра военной части Волжского района бойцы доложили, что в одной из бригад возникли проблемы с горячим водоснабжением. Губернатор поручил решить вопрос с ресурсоснабжающей компанией.

— Совершенно недопустимая, преступная халатность компании. Такая проблема есть по двум казармам. Приняли меры, чтобы привести в чувство собственников и менеджмент компании. По ряду казарм уже ситуация исправлена, — заявил глава региона.

Особое внимание во время осмотра отвелось проведению занятий по боевой подготовке. Каждый мобилизованный пройдет определенное количество занятий на стрельбищах, также в программе предусмотрено обучение метанию боевых гранат и снайперская подготовка.

— Главная цель моих посещений воинских частей, общения с мобилизованными земляками заключается в том, чтобы знать ситуацию, как она есть на самом деле. Без прикрас. Знать, какие есть проблемы: бытовые, по размещению, по питанию. После объездов, сборов всех заявок и предложений, мы скорректируем и свою работу, и меры поддержки, — резюмировал Дмитрий Азаров.