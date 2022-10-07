В Самаре установят кран на рельсах для строительства новой станции метро «Театральная»

На участке устанавливают кран. Фото: скриншот видео

В Самаре установят кран для строительства новой станции метро «Театральная». На участке проводят работы.

В областной столице продолжается строительство новой станции. «Театральная» завершит первую линию самарского метро. Судя по видео, опубликованному блогером Евгением Щекин, на улице Галактионовской рабочие устанавливают кран. В городе планируют раскопать котлован.

Также, специалисты закроют перекресток по Полевой и Ново-Садовой с 8 октября по 22 ноября 2022 года. На участке ограничат движение общественного транспорта. Подробная схема движения указана на официальной странице мэрии.