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Общество8 октября 2022 6:52

Самарцам рассказали, как лучше разделить дни ежегодного отпуска

Эксперт предоставил данные
Алена ПРОВКИНА
Юрист рассказал о правилах

Юрист рассказал о правилах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперт рассказал самарцам, как лучше распределить дни ежегодного отпуска. Юрист по трудовому праву ответил на вопросы жителей.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, половину отпуска можно разделить на любое количество дней и воспользоваться ими по собственному усмотрению, но необходимо согласовать части с работодателем. Специалист отмечает, работник может договориться с руководителем о делении отпуска во время составления графика или написав заявление разделить уже утвержденный график.

Также сотрудником важно учесть время подачи заявления, которое может быть прописано во внутренней документации. На практике иногда части отпуска переносят на следующий рабочий год из-за хода и загруженности на работе.