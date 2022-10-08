В Самаре женщина предстанет перед судом за найденную банковскую карту

Местная жительница потеряла карту на улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница предстанет перед судом за кражу. Она нашла на улице чужую банковскую карту.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в отделение полиции обратилась женщина и рассказала, что с ее карты украли денежные средства. Также она сообщила, что могла потерять кредитку, когда шла домой из магазина. Оказалось, что деньги списывались путем бесконтактной оплаты. Злоумышленница решила воспользоваться чужой картой и оплатить покупки в магазинах на общую сумму – 20 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемую. Оказалось, женщина ранее уже была судима за незаконный оборот наркотиков. Она призналась, что потратила деньги на продукты, бытовую химию, косметику, сигареты и алкоголь. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.