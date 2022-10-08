На Самару обрушится сильная магнитная буря 15 октября 2022 года

Самарцы могут столкнуться с головной болью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самару в ближайшее время обрушится сильная магнитная буря. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться.

По данным my-calend, ближайшая магнитная буря ожидается 15 октября 2022 года. Ее сила составит 4 балла. В этот день местные жители могут почувствовать недомогание, головокружение, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность. Самарцам рекомендуют ограничить физические нагрузки и проводить больше времени на свежем воздухе.

Напомним, в ближайшие выходные ожидается пасмурная и теплая погода. Горожане смогут отдохнуть от дождей и насладиться свободными от работы днями.