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Общество8 октября 2022 10:56

На Самару обрушится сильная магнитная буря 15 октября 2022 года

Об этом сообщили специалисты
Алена ПРОВКИНА
Самарцы могут столкнуться с головной болью

Самарцы могут столкнуться с головной болью

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самару в ближайшее время обрушится сильная магнитная буря. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться.

По данным my-calend, ближайшая магнитная буря ожидается 15 октября 2022 года. Ее сила составит 4 балла. В этот день местные жители могут почувствовать недомогание, головокружение, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность. Самарцам рекомендуют ограничить физические нагрузки и проводить больше времени на свежем воздухе.

Напомним, в ближайшие выходные ожидается пасмурная и теплая погода. Горожане смогут отдохнуть от дождей и насладиться свободными от работы днями.