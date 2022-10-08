Специалисты рассказали, когда в Самарской области пойдет первый снег

Совсем скоро первый снег обрушится на регион Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали местным жителям, когда пойдет первый снег. Ждать осталось совсем недолго.

По данным, опубликованным на сайте gismeteo, синоптики прогнозируют первый снегопад в начале ноября 2022 года. Скорее всего, осадки выпадут в первую неделю. Жителям стоит подготовить теплые вещи. Уже совсем скоро в регионе ожидается похолодание.

Напомним, синоптики также объявили желтый уровень опасности ночью и утром 9 октября 2022 года. Губернию накроет плотной туман. Видимость составит 500 метров и менее. Водителям стоит быть внимательнее.