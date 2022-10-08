В Самарской области планируют построить мультимодальный речной порт к 2027 году

В регионе приступят к строительству речного порта

В Самарской области уже несколько лет обсуждают вопрос строительства речного порта. Ранее его планировали перенести со стрелки Волги и Самары.

По данным RTVI, объект станет международным узлом, расположенным на пересечении двух транспортных коридоров. Специалисты приняли решение начать строительство на стрелке рек Волги и Сок. Мультимодальный речной порт может появиться в регионе к 2027 году.

Подобное место выбрали из-за удобства и близости к отдельной железнодорожной ветке, аэропорт Курумоч и федеральная автодорога М-5 «Урал». Ранее глава региона Дмитрий Азаров рассказал о заинтересованности инвесторов в данном проекте и переносе.