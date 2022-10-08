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Общество8 октября 2022 15:00

В Самаре к открытию подготавливают развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии

Работы близятся к завершению
Алена ПРОВКИНА
Работы на объекте продолжаются. Фото: скриншот видео

Работы на объекте продолжаются. Фото: скриншот видео

В Самаре в скоро времени откроют рабочее движение по развязке, расположенной на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Специалисты завершают работы на участке.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал в социальных сетях видео с высоты птичьего полета. Рабочие уложили асфальт под эстакадой, доделали деформационные швы и наметили разметку. Уже в ближайшее время водители смогут проехать по новому путепроводу.

Напомним, работы на эстакаде ведут с опережением сроков. Об это сообщил глава региона Дмитрий Азаров.