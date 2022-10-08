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Происшествия8 октября 2022 15:41

В Самаре вспыхнул расселенный дом по улице Льва Толстого

Возгорание тушили 65 человек
Алена ПРОВКИНА
Возгорание полностью ликвидировали

Возгорание полностью ликвидировали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о серьезном пожаре в Ленинском районе. На территории вспыхнул расселенный дом.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о пожаре поступило вечером в субботу, 8 октября 2022 года. Загорелся двухэтажный старый дом на улице Льва Толстого, 124. Очаг возгорания зафиксировали на крыше. Специалисты объявили ранг вызова – 1-БИС. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

К счастью, пострадавших и погибших нет. Пожар тушили 65 человек, для ликвидации привлекли 17 единиц специальной техники. Возгорание полностью ликвидировали.