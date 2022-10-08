В Самаре вспыхнул расселенный дом по улице Льва Толстого

Возгорание полностью ликвидировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о серьезном пожаре в Ленинском районе. На территории вспыхнул расселенный дом.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о пожаре поступило вечером в субботу, 8 октября 2022 года. Загорелся двухэтажный старый дом на улице Льва Толстого, 124. Очаг возгорания зафиксировали на крыше. Специалисты объявили ранг вызова – 1-БИС. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

К счастью, пострадавших и погибших нет. Пожар тушили 65 человек, для ликвидации привлекли 17 единиц специальной техники. Возгорание полностью ликвидировали.