В Самарской области автобус насмерть сбил детей 8 октября 2022

В полиции завели уголовное дело из-за ДТП. Фото: прокуратура Самарской области.

Трагедия произошла в Красноярском районе Самарской области вечером в субботу, 8 октября 2022. Там на дороге «Казань - Буинск - Ульяновск - подъезд к Самаре» автобус ПАЗ сбил двух детей. Несовершеннолетние пешеходы в этот момент были на проезжей части. Оба ребенка погибли, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- По данному факту территориальным органом полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ [нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц , - прим. ред. «КП-Самара»]. Ход расследования уголовного дела прокурор района взял на контроль, - говорится в сообщении.

В надзорном органе уточнили, что во время проверки прокурор даст оценку, в каком состоянии должностные лица содержат дорогу, где произошло ДТП.