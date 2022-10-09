В Самарской области спасли потерявшегося пенсионера

Мужчина замерз и промок, но жив. Фото: vk.com/la_samara

В Самарской области волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» спасли пожилого мужчину. 88-летний Виталий Алкаев ушел из дома в деревне Старое Афонькино утром в пятницу, 7 октября, и пропал. У мужчины были проблемы с памятью, однако свое имя и свой адрес он знал хорошо.

Из Сергиевска и Самары в деревню выехали добровольцы отряда «ЛизаАлерт». Поиски осложняла удаленность деревни — она на границе с Татарстаном, в трех часах езды от Самары. В это время пенсионера искали родные и знакомые мужчины, они прочесывали поля, леса и берег реки.

Нашли пенсионера спустя 6,5 часов поисков, в поле за деревней, в одном сапоге, замершего и промокшего, но живого.

— Этой октябрьской ночью мы снова упорно боролись, без раздумий приехав на помощь. Этой холодной ночью мы успели. Этой ночью одна семья — к своему удивлению, что так бывает — была не одинока в своей беде, — поделились радостью волонтеры «ЛизаАлерт».