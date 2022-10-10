Теплая и ветреная погода ждет жителей Самарской области в ближайшие дни

Ветер будет сильным всю неделю, его скорость достигнет 8-12 м/с. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже сегодня, 10 октября, в Самарской области задержится тепло. Температура воздуха днем достигнет 17 °C. В этот день ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет сильным всю неделю и составит 5-10 м/с.

Облачно с прояснениями и небольшим дождем ожидается завтра, 11 сентября. Температура воздуха ночью будет равна 3-8 °C, а днем – 9-14 °C. При этом ветер не утихнет, восточный будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

В среду, 12 октября, жителей региона ждет облачная погода и небольшой дождь. Сила ветра увеличится и достигнет 7-12 м/с. Его направление сменится на юго-восточное. Воздух прогреется днем до 9-14 °C, а ночью составит 3-8 °C.