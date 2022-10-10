В Самаре планируется строительство новостроек рядом с Домом со слонами

Реализация проекта КРТ займет семь лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре запланировано строительство новых высотных домов. Они появятся в границах улицы Советской Армии, Третьей и Четвертой просек, рядом с дачей купца Головкина. Участок площадью 2,03 Га отдадут под комплексное развитие. Соответствующее постановление подписали в мэрии.

Согласно документации, на площадке можно возводить дома максимальной высотой в 97,50 метров. Здесь также должны появиться социальные объекты. Количество парковочных мест – одно машиноместо на 80 кв. метров площади жилых помещений.

Реализация проекта предусматривает снос некоторых зданий. В список попали многоквартирные дома, расположенные по адресам: ул. Советской Армии, 260, 276, 278, 280, 284, 288. Кроме того, снос затронет гаражи и хозяйственные кладовые.

На реализацию проекта КРТ отведено 7 лет с момента заключения договора. Документация по планировке территории должна быть готова через 9 месяцев.