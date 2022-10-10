Эколого-просветительский марафон «Каникулы в Арктике» пройдет в Самаре 11 и 12 октября

Посетители совершат виртуальную прогулку по Арктике на 28 квадратных метрах автобуса. Фото: администрация Самары

В Самаре 11 и 12 октября с 11:00 до 18:00 пройдет эколого-просветительский марафон «Каникулы в Арктике».

— На площади у музея им. П.В. Алабина будет работать бесплатный мультимедийный автобус-музей «Каникулы в Арктике», — сообщает администрация Самары.

Посетители совершат виртуальную прогулку по Арктике на 28 квадратных метрах автобуса, побывают в 9-ти арктических регионах, узнают ответы на многие вопросы. Также можно будет раскрасить северный посёлок и расписать для себя экошопер на мастер-классе.

На экскурсию необходимо записаться заранее. Помимо этого, 12 октября в историческом парке «Россия - Моя история» с 11:00 до 13:00 покажут мультфильмы «Дети Арктики», а с 14:00 до 15:30 — встреча с автором фильма «Рядом с медведями. Дневник воздушной экспедиции».