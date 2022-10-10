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Общество10 октября 2022 8:25

В Самаре ищут желающих реконструировать пансионат на 8-й просеке

Власти опубликовали проект концессионного соглашения
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Пансионат может реконструировать частный инвестор

Пансионат может реконструировать частный инвестор

Фото: Архив "КП"

В Самаре ищут желающих реконструировать пансионат «Созвездие» на 8-й просеке. Соответствующее сообщение о заключении концессионного соглашения власти опубликовали на официальном сайте Главного управления торгов региона.

Речь идет о предложении автономной некоммерческой организации «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Созвездие» о заключении концессионного соглашения о проектировании, реконструкции и оснащении объектов социального обслуживания, расположенных в Самаре на ул. 8-я Просека, 54, 54А.

- По условиям соглашения частный инвестор, должен будет реконструировать здание, привести его в порядок, а также оснастить современным оборудованием, - поясняют авторы инициативы.

Предполагается, что реконструировать пансионат должны будут до 2025 года. Взамен концессионер получит весь комплекс в пользование до 2048 года.

Заключить соглашение планируют уже до конца 2022 года.