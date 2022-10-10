В Самарской области на улице возле многоэтажного дома заметили бегающего лося

Лось помчался по улице мимо припаркованных возле дома автомобилей. Фото: скриншот видео

В Самарской области в поселке Прибрежный во дворе многоэтажного дома заметили крупного лося. Кадры опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Лесное животное недоуменно бегало по улице. Сначала лось в тупике постоял возле подъезда дома, с верхних этажей которого жильцы и записали видео.

Затем зверь нашел выход и помчался по улице мимо припаркованных возле дома автомобилей. Люди, находившиеся на пути у него, перепугались и поспешили уступить дорогу торопившемуся лосю. Один из людей перебежал дорогу прямо перед ним.

— От голода наверное забрел в город, — высказывает предположение комментатор сообщества "САМАРА life".

Об истинных причинах появления дикого животного среди людей и его дальнейших маршрутах и судьбе ничего не известно.