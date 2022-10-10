Мобилизованные в Самарской области получат подъемные Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Самарской области решили вопрос с подъемными, на отсутствие которых пожаловались мобилизованные в регионе. Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что все военнослужащие, призванные по частичной мобилизации в Самарской области, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Глава региона отметил, что такая выплата позволит поддержать семьи мобилизованных, пока те проходят подготовку и боевое слаживание.

Напомним, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о жалобах мобилизованных на отсутствие подъемноых. Военнослужащие пожаловались, что в момент нахождения в части на учебе они плучают всего по 27 тысяч рублей, что гораздо меньше их заработков на гражданской работе. Из-за этого их семьи испытывают финансовые трудности.

Кроме того, в регионе принимают комплекс дополнительных мер для по поддержки семей мобилизованных. В их число вошли освобождение от платы за детский сад, бесплатное питание в школах для детей всех, кто призван в рамках частичной мобилизации.

- Расчет льготы будет проведен с момента зачисления военнослужащего в воинское подразделение, пояснил глава региона.