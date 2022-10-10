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Общество10 октября 2022 10:49

В самарской кирхе пройдет первый концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе»

Прозвучат произведения итальянских композиторов
Ирина СИНЕГУБОВА
Благотворительный взнос составляет 400 рублей.

Благотворительный взнос составляет 400 рублей.

В пятницу, 14 октября, в 18:30 в зале Евангелическо-лютеранской церкви Святого Георга пройдет первый концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе».

Для зрителей выступят Юлия Маркова (меццо-сопрано), Анна Лазанчина (флейта) и Анна Карпова (орган). Прозвучат произведения итальянских композиторов. Можно будет услышать музыку А. Вивльди, Дж. Б. Перголези, П. Локателли и других.

Дуэт Анны Лазанчиной и Анны Карповой является постоянным участником мероприятий Самарской кирхи. Получить дополнительную информацию и забронировать билеты можно по телефонам: (846) 332 15 66, 8 905 301 00 92, 8 960 833 35 34.

Благотворительный взнос составляет 400 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 250 рублей.