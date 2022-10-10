В Самаре в октябре 2022 года составили рейтинг самых высоких зданий

Высота самого высокого здания составляет более 120 метров. Фото: t.me/samnewbuild

Стали известны самые высокие здания Самары. Соответствующий рейтинг составил телеграмм-канал «Самарские новостройки». В список попали не только жилые, но и другие высотные объекты.

На 8-м месте разместился ЖК «Москва» – его высота составляет 98 метров. 7-е место досталось зданию ж/д вокзала. Высота здания с крышей равна 86 метрам, а вместе со шпилем – 100 метрам. 6-е место занял «Газпром Трансгаз Самара» (101 метр), 5-е и 4-е – корпуса №2 и №3 в ЖК «Ладья» (107 метров).

В тройку лидеров вошли два жилых комплекса и один из самарских бизнес-центров. БЦ «Вертикаль» с высотой в 109 метров оказался на третьем месте, корпус №1 в ЖК «Ладья» (109 метров) – на втором.

А несомненным победителем стал ЖК «Вилоновский» – высота жилого комплекса достигает 121,4 метров.