В Самарской области инспекторы задержали неадекватного угонщика

Мужчина попал в аварию на украденном мотоцикле. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области неадекватный мужчина разъезжал на угнанном мотоцикле. Полицейские задержали подозреваемого.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, владелец мотоцикла обратился за помощью к правоохранителям. Он рассказал, что со двора его частного дома украли «Motolend 250-ALT». Полицейские отправили ориентировки и вызвали личный состав на место происшествия. Через несколько часов от водителя фуры поступил звонок. Мужчина рассказал, что ему на дороге попался мотоциклист без госномера, водитель вел себя неадекватно.

Сотрудники ДПС выехали на место и заметили брошенный на проезжей части мотоцикл. Водителю оказали первую помощь. В ходе опроса мужчина признался, что украл транспорт. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.