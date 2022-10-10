В Самаре специалисты нанесли разметку на развязке по улице Ново-Садовой

Специалисты готовят развязку к открытию. Фото: скриншот видео

В Самаре специалисты продолжают работы на развязке, расположенной на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. На участке уже нанесли разметку.

Видео работы на развязке опубликовал городской блогер Евгений Щекин на своей странице в социальных сетях. Работы на участке уже близятся к завершению. В скором времени запустят рабочее движение по путепроводу.

Напомним, работы ведут с опережением сроков. Ранее объект планировали сдать в эксплуатацию только в 2023 году. Но, по словам губернатора Самарской области, движение откроют до конца 2022 года.