В Тольятти пройдут консультации для семей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих

Единый консультационный день состоится в конце недели. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В субботу, 15 октября 2022 года, в Тольятти пройдет единый консультационный день для семей мобилизованных, военнослужащих и добровольцев. Информацию сообщает администрация Автограда.

– Жители смогут получить ответы на вопросы по нескольким темам, в том числе: образование, здравоохранение, социальная поддержка, оказание юридических и других услуг, ЖКХ, – отмечают в мэрии города.

Специалисты будут встречать тольяттинцев на консультационных площадках в Дворце детского и юношеского творчества на проспекте Степана Разина, 99. Время работы: с 10:00 до 15:00.