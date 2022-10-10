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Общество10 октября 2022 11:39

В Тольятти пройдут консультации для семей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих

Специалисты дадут ответы по вопросам здравоохранения, социальной поддержки и другим
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Единый консультационный день состоится в конце недели.

Единый консультационный день состоится в конце недели.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В субботу, 15 октября 2022 года, в Тольятти пройдет единый консультационный день для семей мобилизованных, военнослужащих и добровольцев. Информацию сообщает администрация Автограда.

– Жители смогут получить ответы на вопросы по нескольким темам, в том числе: образование, здравоохранение, социальная поддержка, оказание юридических и других услуг, ЖКХ, – отмечают в мэрии города.

Специалисты будут встречать тольяттинцев на консультационных площадках в Дворце детского и юношеского творчества на проспекте Степана Разина, 99. Время работы: с 10:00 до 15:00.