Самарские ракетные двигатели запустили в космос ракету «Союз-2.1б» 10 октября 2022 года

Испытание ракетного двигателя типа РД-107А РД-108А на стенде №2. Фото: "ОДК-Кузнецов

10 октября в 5:52 московского времени с космодрома Плесецк произведен успешный запуск ракеты «Союз-2.1б», который вынес на орбиту спутник «Глонасс-К». На I и II ступенях ракеты-носителя были установлены серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, сделанные в Самаре на ПАО «ОДК-Кузнецов». Вся техника отработала безукоризненно, спутник выведен на орбиту согласно расчетам. Он стал 26-м в группировке системы ГЛОНАСС, которая располагается на космической орбите.

Модификации ракетных двигателей РД-107А/РД-108А с 1958 года устанавливают на I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7, включая ракеты-носители типа «Союз». ПАО «ОДК-Кузнецов» выпускает эти двигательные установки под контролем их конструктора АО «НПО Энергомаш» им. академика В.П. Глушко». Статистическая надежность ракетных двигателей, которые производят в Самаре, впечатляет более 99,9%!