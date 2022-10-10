Вымогали деньги и похищали людей: в Самаре поймали участников опасной банды

Преступники окажутся в тюрьме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре несколько месяцев орудовала опасная преступная группировка. Злоумышленники вымогали деньги и похищали людей.

По данным СУ СК России по Самарской области, обвиняемые были активными участниками преступной группировки. Они совершали грабежи, вымогали деньги у людей, имеющих отношение к незаконному обороту наркотиков. Участники банды разъезжали на нескольких машинах и имели огнестрельное оружие. Для постоянной связи они покупали мобильные телефоны. За весь период существования банды, участники похитили одного человека, совершили разбойное нападения, вымогали у 7 лиц деньги. Общая сумма «заработка» преступников составила не менее 291 тысячи рублей.

В отношении двух злоумышленников возбуждены уголовные дела. Расследование завершено. Задержанных привлекут к ответственности сразу по нескольким статьям.