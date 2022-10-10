В Самарской области рассказали, какие льготы получат семьи мобилизованных

Детей мобилизованных обеспечат бесплатным питанием в школах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области рассказали, какие льготы получат семь мобилизованных граждан. В регионе уделят внимание детям всех, кто призван в рамках частичной мобилизации.

Председатель областного родительского собрания Самарской области Елена Климова отмечает, что принятое решение окажет большую помощь многим женщинам и семьям региона. В губернии планируют освободить семьи мобилизованных от платы за детский сад и обеспечить бесплатным питанием детей в школах. После встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с военнослужащими, удалось в кратчайшие сроки разобраться в непростых вопросах.

- После детальной, предметной, если можно так сказать, работы были приняты конкретные решения. Безусловно, это очень оперативная, слаженная, многоуровневая работа, результатом которой станет реальная помощь жителям нашей области, - отметила Елена Климова.