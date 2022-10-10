В Самаре избрали нового главу Октябрьского района 10 октября 2022 года

В областной столице назначили нового главу Октябрьского района

В Самаре стало известно о назначении нового главы Октябрьского района. В заседании Совета депутатов внутригородского района приняла участие глава города Елена Лапушкина.

По данным городской администрации, решение о назначении главы района приняли в понедельник, 10 октября 2022 года. Им стал Сергей Радько. На муниципальной службе новый глава района уже 18 лет. Ранее он работал в сельском поселении Ерзовка, а также был главой села Кинель-Черкассы и главой Кинель-Черкасского района. В мае текущего года Сергей Радько был командирован в город Снежное, чтобы помочь восстановить и развить город. Там он занимал пост первого замглавы города Снежное.

Напомним, для участия в конкурсе по отбору кандидатур подали документы 7 человек. По итогу собеседования путем голосования были рекомендованы Сергей Радько и Татьяна Горшкова.