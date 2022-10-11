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Происшествия11 октября 2022 4:57

Самолет Сочи – Самара не взлетел в назначенное время из-за проблем с компьютером

Ему пришлось задержаться на месте стоянки
Ирина СИНЕГУБОВА
Всего на борту находились 134 пассажира, среди них было 7 детей.

Всего на борту находились 134 пассажира, среди них было 7 детей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 9 октября 2022 года, произошел инцидент с бортом «Уральских авиалиний». Из-за проблем с компьютером самолет Сочи – Самара не взлетел в назначенное время.

— В 13:30 в аэропорту Адлера капитан воздушного судна в процессе запуска доложил о проблеме с компьютером и решении зарулить на место стоянки, — сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Всего на борту находились 134 пассажира, среди них было 7 детей, а также члены экипажа. Не известно, находились ли они в самолете во время решения сбоя в компьютере или нет. В результате рейс задержался на час: вместо назначенных 15:40 в Самару он прилетел в 16:50.