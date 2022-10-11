В Самаре откроется кинокампус для начинающих режиссеров

Участников также ждут съемки короткометражных фильмов. Фото: vk.com/theonefilmschool

С 15 по 22 октября в Самаре впервые пройдет кинокампус нового типа «Гараж». Его участниками станут начинающие режиссеры, желающие досконально разобраться в нюансах кинематографического искусства.

Кинокампус, организатором которого выступает кинопроект TheOneFilm, подразумевает обучение в рамках съемочного процесса. Участников ждут мастер-классы и лекции на разнообразные темы: «Этапы написания сценария», «Шедевры мирового кино», «Работа с актером. Построение мизансцены» и ряд других.

Спикерами выступят сценарист, режиссер, продюсер Валентина Беспалая, сценарист Андрей Гаряж, режиссеры Ксения Пчелинцева, Галина Уразова, Валерия Семенчукова, художник-постановщик Скрябина Саргылана и другие профессионалы.

В рамках работы кинокампуса лучшие участники примут участие в съемках короткометражных фильмов. В дальнейшем картины будут отправлены на фестивали и выйдут в прокат в виде альманаха.

Узнать больше информации о кинокампусе и об участии в нем можно по ссылке.