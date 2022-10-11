Странную белую медузу сняли в небе над городом. Фото: соцсети

В социальных сетях Самары появилось видео со странным следом в небе над городом. Необычная светящаяся полоса, напоминающая по форме медузу, увеличивается в размерах почти до состояния шара и постепенно бледнеет. Видео выложили в социальных сетях Самары вечером 10 октября 2022 года.

Авторы видео утверждают, что оно снято в Самаре вечером 10 октября. Правда, прямых подтверждений этому нет, не указан также точный район города. В комментариях жители Самары предположили, что это может быть запуск ракеты Falcon 9 Илона Маска. Некоторые шутники даже высказали версию, что наконец-то улетела к звездам ракета «Союз» , стоящая около музея «Самара Космическая».

Однако выяснилось, что необычную небесную медузу наблюдали по всей стране. Аналогичные видео появились в соцсетях Санкт-Петербурга, Твери и других городов. Причем самые яркие кадры запечатлели именно в северной столице.

Как выяснилось, скорее всего очевидцы запечатлели кадры запуска ракеты-носителя «Союз-2» с космическим аппаратом. Ракета стартовала 10 октября с космодрома Плесецк в Архангельской области.