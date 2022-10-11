В Самаре женщину задержали за кражу из магазина, а она оказалась в местном розыске

Женщину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в Красноглинском районе Самаре экипаж Росгвардии задержал женщину, находившуюся в местном розыске.

— Во время патрулирования экипажу сообщили о краже в одном из продовольственных магазинов розничной сети, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Самарской области.

Товар похитили из магазина в микрорайоне Крутые Ключи. На месте происшествия задержали 44-летнюю женщину. Она в прошлом уже привлекалась к уголовной ответственности.

Выяснилось, что жительница Самары находилась в местном розыске. Полиция искала ее как обвиняемую, скрывшуюся от органов дознания. Сотрудники Росгвардии передали женщину своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.