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Происшествия11 октября 2022 7:11

В Самарской области 52-летние водитель и пассажирка Renault пострадали из-за столкновения с деревом

Сначала мужчина наехал на бетонные блоки, ограждающие место дорожных работ
Ирина СИНЕГУБОВА
Водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с рулевым управлением.

Водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с рулевым управлением.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 10 октября, в 06:25 в Ставропольском районе Самары 52-летние водитель и женщина-пассажир автомобиля Renault Logan пострадали из-за столкновения с деревом.

— Они ехали по автодороге «М5-Урал» со стороны Самары в направлении Тольятти. ДТП произошло на 988 километре автодороги, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с рулевым управлением. В результате этого он сначала наехал на бетонные блоки, которые ограждали место проведения дорожных работ, а потом съехал в правый кювет и врезался в дерево.

Мужчину и женщину с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение. Информации об их нынешнем состоянии нет. В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства аварии.