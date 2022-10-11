Самарские велосипедисты стали победителями кубка России по велокроссу

Всего в Кубке России участвовало более 150 спортсменов из разных регионов страны. Фото: министерство спорта Самарской области

В городе Копейск Челябинской области прошел финал Кубка России по велокроссу, победителями которого стали самарские велосипедисты.

— В состязаниях среди мужчин первое место занял самарец Максим Гоголев, — сообщает министерство спорта Самарской области.

Это не единственный победитель из 63 региона. В турнире среди женщин победу одержала Елена Гоголева, спортсменка из Самарской области. Всего в Кубке России участвовало более 150 спортсменов из разных регионов страны.

Вторые места достались Павлу Балобанову из Удмуртской Республики и Эльвире Седухиной из Челябинской области. Бронзовые медали получили Алексей Жиляков из Свердловской области и Диана Богданова из Челябинской области.