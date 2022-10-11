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Общество11 октября 2022 8:45

В Самаре пройдут благотворительные спектакли коллектива «Случайное танго»

Все средства с продажи билетов будут направлены на поддержку героев СВО
Полина КАРПОВА
Спектакли состоятся 15 и 16 декабря 2022 года.

Спектакли состоятся 15 и 16 декабря 2022 года.

В Самаре стартовал совместный благотворительный проект Дома офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова и московского продюсерского центра. В его рамках в областной столице состоятся спектакли коллектива «Случайное танго».

Артисты выйдут на сцену Дома офицеров в декабре текущего года. Все средства с продажи билетов будут направлены в общественный фонд «Звезда и Лира», откуда пойдут на поддержку находящихся в зоне СВО солдат 2-ой общевойсковой гвардейской Краснознаменной Армии.

Спектакли коллектива «Случайное танго» пройдут 15 и 16 декабря 2022 года.