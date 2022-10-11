Самарские военнослужащие поблагодарили Дмитрия Азарова за помощь

Губернатор лично побывал во многих воинских частях

В Самарской области военнослужащие поблагодарили губернатора Дмитрия Азарова за помощь в решении их проблемы. 7 октября губернатор побывал с визитом в одной из воинских частей, где проходят боевое слаживание мобилизованные жители региона. Выяснилось, что не все здесь гладко: в частности, из-за бездействия управляющей компании и ее руководства, в казармах были проблемы с подачей тепла и горячей воды. О такой преступной халатности бизнес-персон от ЖКХ рассказал депутат Дмитрия Холин, который сейчас служит в Рощинском заместителем комбата по военно-политической работе.

- Чего только не пришлось выслушать от бизнес-персон из сферы ЖКХ, доказывая им, что солдат после дня интенсивной боевой учёбы в поле должен иметь возможность умываться, стирать одежду, мыться под душем с горячей, а не холодной водой!!! Что должны нормально работать комнаты для сушки обуви, одежды и греть батареи. Иначе люди начнут болеть, и некого будет учить, - ярко описал он в своих социальных сетях проблему во взаимодействии.

Проблему удалось решить, благодаря вмешательству губернатора. Дмитрий Холин передал главе решиона благодарность от всех бойцов и отметил, что сейчас дело сдвинулось с места.