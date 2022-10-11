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Общество11 октября 2022 11:02

Самарские ресурсники рассказали, где чаще всего случаются засоры

Появился список домов
Алена ПРОВКИНА
В областной столице появился список домов с частыми засорами

В областной столице появился список домов с частыми засорами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании обновили список домов с самыми частыми засорами. Они образуются из-за мусора, который жильцы смывают в раковину.

По информации «РКС-Самара», за девять месяцев бригада устранила 3964 засора. Специалистам приходилось несколько раз в месяц выезжать на одни и те же адреса. Мусор постоянно застревает в трубах по улице Новокомсомольской. Каждый раз сотрудники при прочистке вытаскивают из колодцев ком пищевых отходов.

Отмечают, что нарушения работы системы водоотведения наблюдаются в 99% случаев. Полный список адресов с самыми частыми засорами опубликовали на официальном сайте компании.