Стали известны самые высокооплачиваемые сферы деятельности в Самарской области

Представители трех сфер деятельности зарабатывают больше остальных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Самарастата подготовили отчет об уровне заработных плат в регионе по итогам первого полугодия 2022 года. Согласно статистике, представители трех сфер деятельности зарабатывают гораздо больше остальных. Рассказываем, о каких направлениях работы идет речь.

Третье место досталось специалистам по страховому делу и финансам. Их средний заработок составил порядка 77,9 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказались представители научно-технической сферы деятельности – они зарабатывают около 81,4 тысяч рублей ежемесячно. А жители губернии, работающие в сфере добычи полезных ископаемых, получают доход в 87,8 тысяч рублей в месяц. Высокая зарплата позволила им занять первую строчку рейтинга.

Отмечается, что меньше всего зарабатывают жители губернии, работающие в гостиницах и общепитах. Их средняя зарплата составляет примерно 26 тысяч рублей.