В Самаре жители пожаловались на собак, устроивших беспорядок на Красноглинском пляже

Собаки вытаскивали мусор из накопителя. Фото: ЦУР

В Самаре местные жители продолжают жаловаться на бездомных животных. На этот раз животные вытащили мусор из контейнеров и разнесли его по всей прибрежной полосе.

По данным ЦУР Самарской области, не смотря на закрытие пляжного сезона, горожане продолжают отдыхать на природе. Многие самарцы пожаловались на стихийную свалку на Красноглинском пляже. Собаки стали раскидывать мусор из переполненного накопителя. Судя по всему, животные искали, чем можно поживиться. Очевидцы отмечают, весь пляж оказался в отходах, которые испортили осенний пейзаж.

Специалисты направили сообщение в муниципалитет. Вопрос решили оперативно. На пляже навели порядок.