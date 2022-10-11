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Происшествия11 октября 2022 13:45

В Самаре против медика возбудили уголовное дело о развратных действиях

По предварительным данным, жертвой сластолюбца могли стать дети
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
В ситуации разбираются правоохранители

В ситуации разбираются правоохранители

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре против медика одной из организаций здравоохранения города возбудили уголовное дело о развратных действиях. Об этом сообщает портал «ВолгаНьюс».

Как пишет издание, уголовное дело сотрудники управления СК РФ по Самарской области возбудили по статье 135 УК РФ – «Развратные действия». По предварительным данным, жертвой сластолюбца могли стать дети, а развратные действия могли иметь место на одном из осмотров.

Также высказывается предположение, что медик мог совершить развратные действия над детьми на территории одного из санаториев.

В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы. речь может идти о своеобразных осмотрах кого-то из детей.