В Самарской области мужчина, вылавливающий раков, предстанет перед судом

Мужчина незаконно вылавливал раков Фото: Сергей КУРОЧКИН

В Самарской области к ответственности привлекут мужчину, вылавливавшего раков. Подозреваемого обвиняют в незаконной добыче ресурсов.

По информации прокуратуры региона, ранее мужчина уже был судим. На этот раз правоохранители задержали злоумышленника за ловлю раков. Он применял запрещенные орудия в местах нереста и на миграционных путях к ним. Подсудимый выловил более 200 штук раков на озере Калиновка в Красноярском районе. Ущерб водным биологическим ресурсам оценили в 46 460 рублей.

Отмечают, что мужчина использовал многозаходные ловушки. Уголовное дело направили в суд. Обвиняемому может грозит срок лишения свободы до двух лет.