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Общество11 октября 2022 14:29

Самарцам рассказали, когда пойдет первый снег в 2022 году

Ждать осталось совсем недолго
Алена ПРОВКИНА
Совсем скоро в регионе ожидается снег

Совсем скоро в регионе ожидается снег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали, когда пойдет первый снег в 2022 года. Уже в этом месяце самарцам стоит готовить теплые вещи.

По информации gismeteo, мокрый снег ожидается 27 октября 2022 года. Температура воздуха в этот день от 0 до +3 градусов. Облака заволокут небо. Снегопад пойдет с приходом холодов. Уже в начале ноябре ожидается 0…-3 градуса. Местным жителям стоит доставать зимнюю одежду.

Напомним, синоптики рассказали, какая погода будет в начале этой недели. В регион вновь пришла непогода.