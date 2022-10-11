Самарцам рассказали, когда пойдет первый снег в 2022 году

Совсем скоро в регионе ожидается снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали, когда пойдет первый снег в 2022 года. Уже в этом месяце самарцам стоит готовить теплые вещи.

По информации gismeteo, мокрый снег ожидается 27 октября 2022 года. Температура воздуха в этот день от 0 до +3 градусов. Облака заволокут небо. Снегопад пойдет с приходом холодов. Уже в начале ноябре ожидается 0…-3 градуса. Местным жителям стоит доставать зимнюю одежду.

Напомним, синоптики рассказали, какая погода будет в начале этой недели. В регион вновь пришла непогода.