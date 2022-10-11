На Самарскую область обрушатся сильные магнитные бури, которые продлятся до конца месяца

Самарцам могут понадобиться медикаменты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты предупредили местных жителей о приближающихся магнитных бурях. Шторм пройдет по всему региону.

По данным my-calend, метеочувствительным горожанам следует подготовиться. Ближайшая магнитная буря ожидается 12 октября 2022 года. Ее силу оценивают в 4 балла. Самарцы могут почувствовать недомогание, головную боль и слабость. Жителям рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и не перенапрягаться.

С 15 до 31 октября 2022 года в регионе отмечают магнитный штор. В эти дни сила бури будет равна 3 баллам. 4-х балльные бури пройдут 15, 19, 20, 21 и 31 октября. Метеозависимым гражданам следует быть аккуратнее 30 октября, в этот день сила бури составит 5 баллов.