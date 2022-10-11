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Общество11 октября 2022 17:27

В Самаре пройдет творческая встреча с актером Андреем Мерзликиным

Он популярен по роли в фильме «Бумер»
Алена ПРОВКИНА
Встреча пройдет в кинотеатре "Художественный"

Встреча пройдет в кинотеатре "Художественный"

В Самаре стало известно о проведении творческой встречи с актером Андреем Мерзликиным. Он получил известность по одной из ролей в фильме «Бумер».

Отмечают, что его фильмография насчитывает более 120 ролей. Встреча пройдет в формате «вопрос-ответ» 11 ноября 2022 года в кинотеатре «Художественный». В рамках встречи актер представит 2-й сезон сериала «И снова здравствуйте!», который снял самарский режиссер Егор Чичканов.

Организаторы отмечают, что актер предоставить уникальные видеоматериалы, а также расскажет эксклюзивные истории. Мероприятие запланировали на 19:00. Билет продаются на официальном сайте.