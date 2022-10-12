В Самаре на Красноармейской водитель Mazda CX-5 сбил женщину на пешеходном переходе

Женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 11 октября, в 15:20 в Железнодорожном районе Самары 58-летний водитель автомобиля Mazda CX-5 сбил женщину на пешеходном переходе.

— Мужчина ехал по улице Красноармейской со стороны Спортивной в направлении Урицкого, ДТП произошло напротив дома № 106, — сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

47-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. По какой причине мужчина сбил ее, невнимательности, превышении скорости или др., полицейские не комментируют.

С травмами ноги и головы сбитого пешехода госпитализировали с места аварии в медицинское учреждение. Информации о том, в каком она находится состоянии, нет.