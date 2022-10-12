В Самарской области жители пожаловались на отсутствие тепла в домах и социальных учреждениях

С начала месяца жители направили порядка 1,5 тысяч обращений по отопительной тематике. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В октябре 2022 года жители Самарской области неоднократно жаловались на отсутствие тепла в домах и социальных учреждениях. В региональный ЦУР поступило порядка 1,5 тысяч подобных сообщений. Они приходили как из городов, так и из районов.

Так, жители села Верхнее Санчелеево сообщили об отсутствии тепла в детсаду «Соколенок». Они просили скорее дать отопление, поскольку малыши начали болеть. В пятницу, 7 октября, батареи в детском саду прогрелись.

В поселках Луначарском и Приморском, откуда поступали жалобы, также дали отопление. Как сообщили в районной администрации, тепло пришло в 50 социально-значимых объектов и 60 МКД. Процесс подключения продолжается.

Решить отопительный вопрос удалось и жителям дома №38 по ул. Осипенко в Самаре. У них была проблема посерьезнее – с конца сентября они жили без отопления и горячей воды. Сегодня дом полностью обеспечен теплом.