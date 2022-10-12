В Самаре на строительство автодороги на улице Путевая выделили около 19,5 миллионов рублей

Контракт нужно будет исполнить до конца 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на сайте госзакупок появилась информацию о торгах на строительство автомобильной дороги на улице Путевая. Начальная цена составляет 19 548 000 рублей.

Объявление разместило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области 11 октября. Заявки закончат принимать 27 октября.

В документации указано, что ремонт дороги будет начинаться на пересечении улицы Мира и Северного шоссе, а заканчиваться на км 2+000 дороги по улице Путевой (подъезд к поликлинике).

Победителя торгов определят после 3 ноября. Контракт нужно будет исполнить до конца 2023 года, автомобильную дорогу планируется делать в три этапа.