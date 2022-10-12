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Недвижимость12 октября 2022 7:52

В Самаре на строительство автодороги на улице Путевая выделили около 19,5 миллионов рублей

Аукцион разместили на сайте госзакупок
Ирина СИНЕГУБОВА
Контракт нужно будет исполнить до конца 2023 года.

Контракт нужно будет исполнить до конца 2023 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на сайте госзакупок появилась информацию о торгах на строительство автомобильной дороги на улице Путевая. Начальная цена составляет 19 548 000 рублей.

Объявление разместило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области 11 октября. Заявки закончат принимать 27 октября.

В документации указано, что ремонт дороги будет начинаться на пересечении улицы Мира и Северного шоссе, а заканчиваться на км 2+000 дороги по улице Путевой (подъезд к поликлинике).

Победителя торгов определят после 3 ноября. Контракт нужно будет исполнить до конца 2023 года, автомобильную дорогу планируется делать в три этапа.