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Недвижимость12 октября 2022 8:39

В Самаре сделают капитальный ремонт фасадов и крыши дома Шихобалова на Чапаевской

С здания снимут старые провода и кондиционеры
Ирина СИНЕГУБОВА
Специалисты отремонтируют дверные проемы и металлические ворота. Фото: управление госохраны объектов культурного наследия Самарской области

Специалисты отремонтируют дверные проемы и металлические ворота. Фото: управление госохраны объектов культурного наследия Самарской области

В Самаре сделают капитальный ремонт фасадов и крыши памятника архитектуры на улице Чапаевская, 77. Речь идет о «Доме П.И. Шихобалова на Николаевской улице.

— Проект предполагает расчистку кирпичных фасадов от поздних слоев краски, ремонт кладки и декоративных элементов, — сообщает управление госохраны объектов культурного наследия Самарской области.

Также планируется снять с фасадов здания электрические кабели, провода, кондиционеры, отремонтировать дверные пространства и металлические ворота. Специалисты установят металлические подоконные отливы.

Ожидается, что капитальный ремонт приведет здание в надлежащее состояние. Памятник является классическим образцом архитектуры кирпичной эклектики, формировавшим облик города на рубеже XIX-XX веков.