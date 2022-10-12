В Самаре сделают капитальный ремонт фасадов и крыши дома Шихобалова на Чапаевской

Специалисты отремонтируют дверные проемы и металлические ворота. Фото: управление госохраны объектов культурного наследия Самарской области

В Самаре сделают капитальный ремонт фасадов и крыши памятника архитектуры на улице Чапаевская, 77. Речь идет о «Доме П.И. Шихобалова на Николаевской улице.

— Проект предполагает расчистку кирпичных фасадов от поздних слоев краски, ремонт кладки и декоративных элементов, — сообщает управление госохраны объектов культурного наследия Самарской области.

Также планируется снять с фасадов здания электрические кабели, провода, кондиционеры, отремонтировать дверные пространства и металлические ворота. Специалисты установят металлические подоконные отливы.

Ожидается, что капитальный ремонт приведет здание в надлежащее состояние. Памятник является классическим образцом архитектуры кирпичной эклектики, формировавшим облик города на рубеже XIX-XX веков.