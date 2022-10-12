Власти объяснили причину больших очередей у школ в Самаре

Очередь образовалась у школы №121 5 октября 2022 года.

Стала известна причина большой очереди у школы №121 в Самаре, которая образовалась 5 октября текущего года. Жители сообщали, что дети стояли у входа в учреждение вплоть до начала уроков. Предполагалось, что мера была предпринята в целях безопасности. Однако областные власти отмечают, что причина заключается в ином.

– Из-за проведения детских концертов ко Дню учителя в расписании уроков произошли изменения: первая смена сократилась, вторая немного поднялась по времени начала. Достаточного времени на пересменок не предусмотрели. Это привело к скоплению учащихся и встречающих родителей на входе в образовательное учреждение, – рассказали в министерстве образования Самарской области.

По информации министерства, администрация школы действовала необдуманно, в связи с чем виновные понесут ответственность.

– С сотрудниками будет проведена дополнительная работа по обеспечению безопасности учеников, директору уже даны соответствующие разъяснения, – отметили в региональном министерстве образования.