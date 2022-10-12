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Общество12 октября 2022 10:30

В Самаре провели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары в октябре 2022 года

Аналитики предоставили данные
Алена ПРОВКИНА
Жителям предоставили итоги мониторинга

Жителям предоставили итоги мониторинга

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре специалисты подвели итоги ежедневного мониторинга цен на продовольственные товары. Местные жители смогут сэкономить в октябре 2022 года.

По данным городской администрации на 12 октября, выгоднее всего купить мороженную рыбу за 89,99 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Шлифованные рис за 74,80 рублей/килограмм в «Потоке» Октябрьского района. Картофель за 17,9 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Сахар-песок за 58,99 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района.

Вся подробная информация указана на официальной странице мэрии. Подобные мониторинги провели в сетевых и несетевых магазинах.