В Самарской области мужчина наловил раков на 46 тысяч рублей

В отношении браконьера возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском районе будут судить жителя Самары. Мужчину обвиняют в незаконной добыче водных ресурсов с применением запрещенных орудий, сообщает прокуратура Самарской области.

Следствие полагает, что 20 апреля текущего года обвиняемый отправился на озеро Калиновка в Красноярском районе. Несмотря на запрет на ловлю, мужчина выловил порядка 202 раков. При этом он использовал запрещенное орудие – многозаходные ловушки и самоходный речной транспорт. Ущерб, причиненный биологическим ресурсам, составил 46 460 рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Ему грозит до двух лет лишения свободы. Суд над ним состоится в ближайшее время.