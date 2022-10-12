В Самарской области до 16 октября 2022 года отключат радио и ТВ

Отмечается, что отключения будут кратковременными.

С 10 по 16 октября 2022 года жители Самарской области останутся без теле- и радиовещания. Правда, ненадолго: на этот период запланированы краткосрочные отключения трансляции. Об этом сообщили в самарском филиале российской телевизионной и радиовещательной сети.

– В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохой погоды, – информируют в самарском РТРС.

С полным перечнем населенных пунктов, датой и временем прекращения вещания можно ознакомиться на официальном сайте РТРС.

Отмечается, что до 20 октября абсолютно все жители региона могут столкнуться с перебоями в работе аналоговых телеканалов и радио. Это связано с осенней солнечной интерференцией 2022 года, поясняют специалисты.